Bursa İnegöl'de de saat 9.05'te hayat durdu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yıldönümünde bugün tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle anıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938’in 85’inci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İnegöl’de gerçekleştirilen törenlere; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Alagöz, siyasi parti başkan ve yöneticileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi.

İlk tören sabah saat 08.45’te Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. Saat 08.50'de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Saat 09.05’de sirenler eşliğinde Ata’ya iki dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşı okundu. Sirenlerin çaldığı sırada çevrede hareket halinde olan araçların sürücüleri, vatandaşlar, yayalar, yaşlılar, çalışanlar saygı duruşunda bulundular. İstiklâl Marşı’nın okunması ile Anıt önündeki tören sona erdi.

TÖRENLERE BEŞİNCİ MEVSİM KÜLTÜR MERKEZİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Programın ikinci bölümü ise Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizasyonuyla İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Okul Müdürü Ziyaddin Çiftçi günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından tören, ilçe genelinde düzenlenen Atatürk konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Daha sonra günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve oratoryo gösterileri ile devam etti.