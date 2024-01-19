Bursa İnegöl'de Cuma'da 'Bereket Sofrası'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Cuma Mahallesi Altınbaş Camiinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’nın bu haftaki durağı Cuma Mahallesi oldu.

Bereket Sofrası'nı bu kez Altınbaş Camii'nde kural yerel yönetim, buluşmalar kapsamında Belediye Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet de, mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bereket Sofrası buluşmalarının amacının vatandaşları dinlemek olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Bu buluşmalarda amacımız hem vatandaşlarımızla birlikte namazlarımızı eda edip hem de simit, zeytin, peynir, çay eşliğinde kahvaltımızı yaparak mahallemizle ilgili istişareler yapmak. Sizleri dinlemek. Çalışma arkadaşlarım, İlçe Başkanımız ve meclis üyelerimizle her Cuma sabahı farklı bir camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hazır gelmişken sizlerin de sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.