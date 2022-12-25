Bursa İnegöl'de çocuklar hayvan sevgisiyle yetişiyor

Marmara Bölgesi'nin en donanımlı hayvan bakım merkezlerinden biri olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde "minik misafirler" ağırlanıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi bir yandan sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yaparken diğer yandan ise çocuklara hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak için Merkez’i ziyaret eden miniklere bilgilendirmeler yapıyor.

Öğretmenlerin gözetiminde Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyarete gelen Kocatepe İlkokulu öğrencilerine burada yetkililer tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, hayvanların bulunduğu bölüme girerek Merkez görevlilerinin nezaretinde hayvanları besledi.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi yetkilileri çocukların küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan korkusunu merhamet duygusuna dönüştürmek için Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında 10.30 ile 15.30 saatleri arasında ailece Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etmeleri konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.