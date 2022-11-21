Bursa İnegöl'de 'Çocuk Tiyatro Günleri'

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Çocuk Tiyatro Gösterileri başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin vazgeçilmez kültür sanat etkinlikleri arasında yer alan çocuk tiyatro gösterileri sezonu açtı.

Yeni sezonun ilk gösterimi 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Her hafta Cumartesi günü 14.00’da farklı bir çocuk tiyatro oyununun İnegöllü minik sanatseverlerle buluşacağı gösterilerin ilkinde, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “Uçan Şemsiye” oyunu sahnelendi.

ÇEVRE VE TEMİZLİK BİLİNCİ TİYATRO İLE ANLATILDI

İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyuna, çocukların ilgisi yoğun oldu.

Ümit Denizer’in yazdığı, Volkan Derman’ın yönettiği oyunda, çevre ve temizlik konusu işlendi. İnegöl Belediyesi’nin de üzerinde ısrarla durduğu temizlik konusunda minik tiyatro severlere mesajlar verildi. Oyunda; çocuk irisi, kaba, huysuz ve sevimsiz Devol, sürekli çevreyi kirletmekte, çöplerini her seferinde çocukların oyun alanına dökmektedir. Çocuklar bundan çok rahatsızdırlar fakat Devol’den çekindikleri için ona bir şey diyememektedirler. Müzik, dans ve kuklaların kullanıldığı oyunda, çocuklara çevreyi koruma ve birlikte davranma bilinci aşılanması amaçlandı.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda 14.00’da gerçekleştirilen gösteri, 6-12 yaş arası çocuklar için sahnelendi.

Eğlenceli ve eğitici oyun ile çocukların hayal dünyasına farklı bir pencereden bakılırken, aynı zamanda çevre ve temizlik konusunda minik izleyiciler bilgilenmiş oldu. İnegöllü minikler farkındalık ortaya koyan böylesi güzel bir etkinliğin içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, veliler de çocukları için gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar adına İnegöl Belediyesine teşekkür ettiler. Her Cumartesi yapılacak çocuk tiyatro gösterileri kapsamında 26 Kasım Cumartesi günü “Evvel Zaman Kumpanyası” isimli oyun sahnelenecek.