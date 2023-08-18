Bursa İnegöl'de Çeltikçili çocuklar unutulmaz gece yaşadı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Bursa Karagöz Derneği ile birlikte düzenlediği Geleneksel Tiyatro Günleri kapsamında Çeltikçi Mahallesine konuk oldu. Mahalledeki çocuklar kahkaha dolu bir akşam yaşadı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yaz akşamlarını kültür sanatla süslüyor. Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde 5 akşam 5 farklı kırsal mahallede düzenlenecek İnegöl Belediyesi Geleneksel Tiyatro Günleri kapsamında; Meddah, Orta Oyunu ve Karagöz gösterileriyle 7’den 77’ye her yaştan bireyin ilgiyle takip edeceği tiyatro günlerinin startı Çarşamba akşamı Kulaca Mahallesinden verilmişti.

Gösterilerin ikinci gününde İnegöl Belediyesi Çeltikçi Mahallesine konuk oldu.

Çeltikçi İlkokulu bahçesinde kurulan sahnede yapılan gösterilerde; meddah, orta oyunu ve Karagöz ile çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Kahkahalarla izlenen gösteriler, Çeltikçi Mahallesi sakinlerinden tam not aldı.

HER AKŞAM FARKLI BİR MAHALLEDE

Geleneksel Tiyatro Günleri etkinlikleri; 18 Ağustos Cuma 20.30’da Ortaköy Mahallesi Süleyman Ezim İlkokulunda, 19 Ağustos Cumartesi 20.30’da Deydinler Dr. Emin Acar Ortaokulunda ve 20 Ağustos Pazar 20.30’da Küçükyenice Mahallesi Küçükyenice Ortaokulunda gerçekleştirilecek.