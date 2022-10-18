Bursa İnegöl'de can dostları sıcak yuvalarında

Marmara Bölgesi'nin en donanımlı barınaklarından birine sahip olan İnegöl Belediyesi, sadece masada değil sahada da sokak canlılarının yanında olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının daha korunaklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Kurşunlu Mahallesinde yeni yaşam alanları oluşturdu.

"Her hayvan Allah'ın eseridir ve insanoğluna emanettir" diyerek sokak canlıları için çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, yaklaşan kış ayı öncesinde sokak hayvanlarına doğal korunaklı yuvalar oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce de şehrin farklı noktalarında doğal yaşam alanları oluşturan İnegöl Belediyesi, bu kez de Kurşunlu Mahallesi'ne 10 adet toprak obruk, 3 adet kulübe ve 1 adet büyük beslenme noktası kazandırdı.

Oluşturulan doğal yaşam alanları Hayvansever vatandaşlarla birlikte ziyaret edilerek alana su ve mama bırakıldı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla, gün geçtikte şehrin farklı noktalarında artmaya devam edecek.