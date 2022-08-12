Bursa İnegöl'de bin 500 kişilik bereket

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle bugün Cuma namazı sonrası Belediye binası önündeki alanda bin 500 kişilik aşure ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi birlik ve beraberliğin artması, kardeşliğin pekişmesi, muhabbet ve dostluğun çoğalması, bolluk ve bereketin her haneye girmesi adına her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayarak ilçe halkına aşure ikramında bulundu.

Belediye önünde gerçekleştirilen aşure ikramlarına; Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

İki ayrı noktada kurulan kazanlarda dağıtılan aşure ikramına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kazanların bu coğrafyanın tamamında kaynadığını ifade ederek, "Aynı zamanda matem ve yas olarak da bugünü ifade edebiliriz. Bildiğiniz gibi Hz. Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehirlerimizin anıldığı gün olarak bugünü yad ediyoruz. Ben Hz. Hüseyin Efendimiz ve tüm Kerbela şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Tabi yine bolluk ve bereketin simgesi dedik aşure için. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak tüm şifalı yiyeceklerin aynı kazanda buluştuğu aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Yiyenlere şifa, birlik beraberliğimize de vesile olmasını diliyorum” dedi.