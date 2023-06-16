Bursa İnegöl'de Beşinci Mevsimin minikleri karnelendi

İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşinde eğitim alan öğrenciler için karne töreni düzenledi. Minik öğrencilere karnelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan, 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlayan ve 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasındaki yerinden Süleymaniye Mahalle Konağına taşınan Beşinci Mevsim Kreşinde bugün karne heyecanı yaşandı. Hali hazırda 25 öğrenci ile 3 sınıfta hizmet verilen kreşte 3-5 yaş aralığındaki öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

Kreşte eğitim alan öğrencilerin çoğunluğu 3 yaş itibariyle bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşarken, bu heyecana Belediye Başkanı Alper Taban da ortak oldu.

Öğrenciler ve velilerin yer aldığı törene katılan Başkan Alper Taban, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti. Güzel bir günde bir arada olduklarını ifade eden Başkan Taban, “Bugün güzel bir gün. Çocuklarımız dönem boyunca aldıkları eğitimin meyvelerini, karnelerini alacaklar. Onlar da çok heyecanlı. Tüm okullarımızda aynı durum var. Görüyorum ki velilerimiz de heyecanlı. Ben bu vesileyle öncelikle bizlere güvendiğiniz, çocuklarınızı emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışıyla eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu noktada sizlerin bize verdiği bildirimler çok kıymetli” dedi.

Kreş hizmetinin geliştirilerek sürdürüleceğini de ifade eden Başkan Taban, “Daha önce Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde hizmet veren kreşimiz geçtiğimiz yıl burada müstakil bir mekânda eğitim öğretime devam ediyor. Geleceğe dair daha güzel planlamalarımız da var. Burada öğrencilerimize kendi evlatlarımız gibi yaklaşıyoruz. Onları ve geleceklerini önemsiyoruz. Öğretmen ve yöneticilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sadece akademik değil, burada ahlak ve edep noktasında da doğru insan olabilmeleri adına emek veriyorlar. Eminim ki çocuklarımız gelecekte çok iyi insanlar olacaklar. Cenabı Allah bahtlarını ve yollarını açık etsin inşallah” diye konuştu.