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Bursa İnegöl'de 'Bereket Sofrası' yine kuruldu

YAŞAM 22.12.2023, 12:47
Bursa İnegöl'de 'Bereket Sofrası' yine kuruldu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Yeni Mahalle Merkez Camisinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı.

Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının ikincisi, bu sabah Yeni Mahalle Merkez Camisinde yapıldı. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Yeni Mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bölgede devam eden alt yapı çalışmaları başta olmak üzere İnegöl Belediyesi’nin yatırım ve faaliyetlerinin de konuşulduğu buluşmada, Başkan Taban İnegöl özelinde dönemin sona geldiğini ve yerel seçimlere az bir süre kaldığını da hatırlatarak şöyle konuştu: “2019 yılında çıktığımız yolda, vatandaşlarımızın da katkı ve destekleriyle 5 yılda şehrimiz adına güzel çalışmalar ortaya koyduk. Özellikle bu dönem alt yapı çalışmaları ağırlıklı olarak gerçekleşti. İnegöl’ümüzün 50 yıllık sorununu çözecek adımlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleriyle atılmış oldu. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de asfalt çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürdürülüyor.”

“BEYANLARIMIZIN YÜZDE 84’ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“2019 yılında bu yola çıkarken, siz kıymetli vatandaşlarımıza sözler verdik. O gün şehrimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir beyanname oluşturmuştuk. Bu beyannamenin yüzde 84’ünü tamamlayarak son sürece girmiş olduk. Beyannamenin dışında da pek çok önemli çalışmayı şehrimize kazandırdık.”

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.

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