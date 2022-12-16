Bursa İnegöl'de 'Bereket Sofrası' Kasım Efendi'de kuruldu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Cuma Mahallesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA)- İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından 2 yıl sonra yeniden başlamıştı.

Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının üçüncü durağı Cuma Mahallesinde Kasımefendi Camisi oldu.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

“ŞEHRİMİZİN EKSİK VE AKSAKLARINI İSTİŞARE ETMEK İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi.

Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçmişten beri Cuma sabahları Bereket Sofrası buluşmaları adı altında farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizde hem namazlarımızı eda ediyoruz hem de bu fırsattan istifade ederek vatandaşlarımızla bir arada olmuş oluyoruz. Burada amacımız, gayemiz biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz belediyecilik anlamında ancak elbette sizlerin de eksik ve aksaklar anlamında söylemek istediğiniz olabilir. Tavsiye ve önerileriniz olabilir. Birlikte bunları istişare etmeyi arzuluyoruz” dedi.

Altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Taban, daha sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişarelerde de bulundu.