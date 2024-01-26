Bursa İnegöl'de bereket sofrası Cuma sakinleriyle kuruldu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Boşnak Camide gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’nda bu haftaki durağı Kemalpaşa Mahallesi oldu.

Bereket Sofrası, bu kez Boşnak Camide kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Cuma Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, konuşma sonrasında mahalle sakinlerine de söz verdi.

Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.