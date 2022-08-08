Bursa İnegöl'de belediye personeline toplu doğum günü

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nde Temmuz ve Ağustos ayında doğan 17 ayrı müdürlükten 102 personel için doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Alper Taban, personel ile İnegöl Mutfağında yemekte bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde şehrin gelişimi ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması adına gece gündüz mesai harcayan personel için Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatıyla doğum günü kutlaması düzenlendi. İnegöl Belediyesi’nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğun günü buluşmalarının ilki Mart ayında yapılmıştı. Temmuz ve Ağustos ayında dünyaya gelen personellerin doğum günü de bugün Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılan buluşmayla kutlandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, önce personellere İnegöl Mutfağında öğle yemeği ikram edildi. Ardından Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda buluşma gerçekleştirildi. Yemek sırasında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler ay içerisinde doğan arkadaşlarımızı bir araya getirerek, doğum gününü vesile ederek sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hasbihal edelim istiyoruz. Temmuz ayının sonunda yapacağımız buluşmayı ertelemek durumunda kalmıştık. O yüzde Ağustos ve Temmuz ayını birlikte gerçekleştirelim istedik. Naçizane birer hediyemiz ve pasta kesimimiz de olacak. Ben bu vesileyle her birinizin doğum gününü kutluyorum. Nice güzel yaşlarınız, bereketli günleriniz olsun” dedi.

Konuşma sonrası Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonuna çıkan personellerle burada pasta kesimi yapıldı. Daha sonra personele hediye takdimi gerçekleştirildi.