Bursa İnegöl'de Başkan Taban’dan deprem hatırlatması

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 23. Yılında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban depremin yaşandığı 03.02’de tüm vatandaşlara deprem gerçeğini hatırlatan bir sms gönderdi. SMS’te vatandaşlara çağrıda bulunuldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen Gölcük Merkezli depreminin 23. Yıl dönümünde, vatandaşları depremin yaşandığı saat olan 03.02’de SMS ile uyardı.

Deprem gerçeğini hatırlatan Başkan Taban’ın bu uyarısı ile Marmara Depreminin acısı bir kez daha hatırlandı.

Resmi sonuçlara göre 17 Ağustos Depreminde 18.873 insanımız yaşamını yitirmiş, 23.781 insanımız da yaralanmıştı.

328 bin 113 ev ve işyerinin yıkıldığı veya hasar gördüğü depremin üzerinden bugün tam 23 yıl geçti. Depremin 23. Yılında İnegöl halkı, depremin yaşandığı 03.02’de telefonlarına gelen SMS sesi ile uyandı. Başkan Alper Taban’dan gelen SMS’te, “23 yıl önce bugün, bu an… Bir sms sesiyle değil, 7,6 şiddetinde depremle uyandık. O gün hazırlıksızdık, bugün daha bilinçliyiz. “Afet Çantası” uygulamamızı indirin, afetlere hazır olun.” İfadeleri yer aldı.