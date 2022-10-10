Bursa İnegöl'de Başkan Taban üniversiteli gençlerle buluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampüsü YBS Topluluğu öğrencileriyle bir araya geldi. Hem eğitim, hem de İnegöl üzerine sohbetlerin yapıldığı buluşmada, 100 dolayında öğrenci aynı zamanda DOSTUM’un farklı sportif branşlarını da deneme imkanı buldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampüsü Yönetim ve Bilişim Sistemleri Topluluğu öğrencileriyle buluştu.

Gençlik Buluşması programı Cumartesi günü Yeniceköy Mahallesinde bulunan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde gerçekleştirildi.

DOSTUM tesislerinde 15.00’da etkinliklerle başlayan programda, 100 dolayında öğrenci tesisteki sportif etkinlikleri deneyimleme imkanı buldu. Atölye ziyaretleri, geleneksel okçuluk atış etkinliği, DOSTUM uçak pistinde drone, model uçak ve roket gösterileri, bisiklet sürüş etkinliği, canlı müzik, yemek ikramı ve kareoke yarışmalarının yer aldığı programda, Başkan Alper Taban da etkinliklerin bir bölümünde öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Taban, Hangar içerisinde yapılan buluşmada İnegöl’e dair anlatımlar da yaptı.