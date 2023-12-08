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Bursa İnegöl'de Başkan Taban'dan site ziyaretlerine devam

YAŞAM 08.12.2023, 12:13
Bursa İnegöl'de Başkan Taban'dan site ziyaretlerine devam

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmasının devam ettiği Alanyurt bölgesinde site ziyaretlerini sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili vatandaşı ilk ağızdan bilgilendiren Başkan Taban, talep ve önerileri dinleyip soruları da tek tek yanıtlıyor.BURSA (İGFA) -  Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren, aynı zamanda şeffaflık ilkesi kapsamında yapılan her işle ilgili vatandaşı bilgilendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Alanyurt bölgesinde site ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yunusemre Mahallesinde bulunan Şehri Altın Sitesine misafir olan Başkan Alper Taban, site sakinleriyle alt yapı çalışmaları başta olmak üzere bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI ALANYURT’TA DEVAM EDİYOR

Site sakinleri ile birlikte civar site yöneticilerinin de katıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban’a Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Fen İşleri Müdürü Yakup Can ve Yunusemre Mahalle Muhtarı Cemal Tekin de eşlik etti. Vatandaşlara özellikle alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Alanyurt bölgesinde 4 mahallede alt yapı çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Bu bölgelerimizde epeyce yol aldık. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlamaya da başladık. Ancak bunlar bir süreç. Bugünden yarına yapılması mümkün olmayan işler. Sabır gerektiren, sonucunda da herkesin mutlu olacağı işler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ciddi bir yatırımla bu çalışmaları koordine ediyor. Toplamda 2 katrilyonluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Emek ve sabır isteyen bir iş. Bizler en kısa sürede tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Tamamlandığında da herkesin iyi ki olmuş dediği bir çalışma bu. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde biz bunun konforunu yaşamaya başladık. En sıkıntılı bölgelerden hiç şikayet gelmez oldu. Alanyurt’ta aynı konfora erişecek” dedi.

Başkan Taban, buluşmada vatandaşların sorularını da yanıtladı. Bölge özelinde eksikler, şikayetler ve talepler tek tek not alınırken, sorunların çözümü noktasında da karşılıklı istişareyle fikirler üretildi.

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