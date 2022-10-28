Bursa İnegöl'de Başkan Taban'dan bayrak hassasiyeti

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe halkından evleri ve işyerlerinin bayraklarla donatılmasını istedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, böylesine anlamlı günde ilçe halkına da çağrıda bulundu.

Ev ve işyerlerinin bayraklarla donatılmasını isteyen Başkan Taban, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümü dolayısıyla ytayımladığı mesajında da, Cumhuriyet’in Anadolu insanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı büyük bir eser olduğunu dile getirerek, milli birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olduğunu söyledi.