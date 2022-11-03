Bursa İnegöl'de 'atık pil'ler 24 Kasım'da 'akıllı saat' olacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir kampanyanın startını verdi. Öğrencilere yapılan çağrıda; en çok atık pil getiren 3 sınıfa, öğretmenlerine hediye edilmek üzere Akıllı Saat verilecek.BURSA (İGFA) - Hizmet seferberliğinin yanı sıra, hayata geçirdiği farkındalık çalışmalarıyla sosyal anlamda da örnek projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir kampanya başlattı.

Atık Pili Getir, Hediyeni Götür” sloganıyla başlatılan kampanya ile en fazla atık pil toplayan 3 sınıfa, öğretmenlerine hediye edilmek üzere Akıllı Saat verilecek.

EN FAZLA PİL TOPLAYAN 3 SINIF AKILLI SAATİN SAHİBİ OLACAK

Amacı öğrencileri atık pilleri uygun şekilde bertaraf etmeye yönlendirmek olan ve aynı zamanda çevre kirliliğini önlemek olan kampanyada, öğretmenlerine hem temiz bir dünya hem de anlamlı bir hediye vermek isteyen öğrenciler atık pil toplayacak. 21-22 Kasım tarihlerinde bu piller İnegöl Belediyesi merkez binasında bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilecek. Pillerin poşetlenmiş ve tartılmış şekilde teslim edilmesi istenirken, İnegöl Belediyesi tüm başvurular arasında en fazla pil getiren 3 sınıfın öğrencilerine öğretmenlerine hediye edilmek üzere Akıllı Saati teslim edecek.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını yeni kurulan sosyal medya hesapları üzerinden duyurmaya başladı. Buna göre; Instagram ve Facebook’ta açılan İnegöl-TİM hesapları takip edilerek yapılan yeni uygulama ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.