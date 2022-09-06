Bursa İnegöl'de asırlık zafer yeniden canlandırıldı

Bursa İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler sırasında kurtuluşun canlandırmasının yapıldığı bir gösteri gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, gün boyu devam etti. sabah resmi törenlerle başlayan anma programları kapsamında öğle namazı öncesi İshakpaşa Camisinde mevlit okundu. Mevlit sonrası lokma ikramları gerçekleştirildi.



6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında, kurtuluş canlandırması da yapıldı.

İnegöl Kent Müzesi önünde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin gerçekleştirdiği canlandırma sırasında, duygusal anlar yaşandı. Yüzlerce vatandaşın ilgiyle izlediği gösteride, düşman askerlerini def eden şanlı Türk askerinin zafere yürüyüşü canlandırıldı. Bu sırada rol gereği şehit olan Türk askerinin başına gelerek göz yaşı döken yaşlı kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, canlandırmayı ilgiyle takip etti.

Sergi açılışı öncesi konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Hepimiz çok duygulu anlar yaşadık. Tarihi canlandırmayı tiyatro ekibimiz çok güzel bir şekilde sergiledi. Hepimizin gözleri doldu. Allah bir daha yaşatmasın ama bizi de kimse test etmeye kalkmasın. Bu milletin yüreği kocaman” dedi.