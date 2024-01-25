Bursa İnegöl'de Akhisar'ın sağlık ocağı ortaya çıkıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesinde Kasım ayında temeli atılan Sağlık Ocağının yapım çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde yükselen Sağlık Ocağında yüzde 35 seviyelerine ulaşıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl’ün yeni gelişim bölgesi olan ve hızlı bir yapılaşmanın bulunduğu Akhisar bölgesinde eksiklerin giderilmesi adına çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık ocağı yapımıyla ilgili ilk adım Kasım ayında atılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde Akhisar Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde sağlık ocağı yapımı için çalışmalar başlamıştı.

BAŞKAN TABAN İNŞAATI İNCELEDİ

Kasım ayında temeli atılan Sağlık Ocağında kısa sürede hızlı bir ilerleme kaydedildi. Duvar örme işlemlerinin tamamlandığı binada, çatı yapımına başlandı. Kısa sürede yüzde 35 seviyelerine erişen inşaat alanında, Belediye Başkanı Alper Taban dün beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Çalışmayla ilgili bilgiler de veren Başkan Taban, “Sağlık Ocağı Akhisar bölgemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı gidermek adına Büyükşehir Belediyemiz malzeme teminini yaptı, İnegöl Belediyesi olarak bizler de işçiliğini üstlendik ve yapım çalışmalarına başladık. Sağlık Ocağımız İlkbahar Sokak üzerinde 178 m2 taban alanında tek katlı bir yapı olarak inşa ediliyor. Etrafında da 1000 m2 yeşil alan, 650 m2 dolaşım alanı, 200 m2 çocuk oyun alanı ile 8 araçlık otopark yer alacak. Sağlık Ocağımız 4 hekim kapasiteli olacak. Toplam 3 milyon TL maliyeti bulunan çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.