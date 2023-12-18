Bursa İnegöl'de 500 aileye ısınma desteği

Bursa'da İnegöl Belediyesi, hava kalitesine etki eden katı yakıt tüketiminin yasaklanması nedeniyle ısınma yardımlarını nakdi yardım olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bu yıl 500 aileye 2 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ısınma yardımı yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. 2023-2024 kış dönemi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından toplam 500 aileye ısınma yardımı yapıldığı açıklandı.

HER AİLEYE 2000 TL ISINMA YARDIMI

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılı itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başlamıştık. Kömür yerine 3 yıldır nakdi olarak bir defaya mahsus vatandaşların hesap numaralarına gönderim yapılıyor. 2023-24 kış dönemi için de ısınma yardımlarımız nakdi yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 500 ailemize her aileye 2000 TL olmak üzere tek seferlik ödeme gerçekleşiyor. Toplamda 1 milyonluk ısınma yardımı yapıldı.

“Banka hesap numaraları olmayan, yaşlı, engelli olan 12 aileye görevli mutemet personel tarafından bu yardımlar evlerine elden teslim edildi. İhtiyaç sahibi ailelerin sistem sorgulamaları ve gerekli araştırmaları müdürlüğe başvuru aşamasında yapılmaktadır. Sosyal yardımlarımız yıl içerisinde aktif olarak devam etmektedir.”

“DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Belediye Başkanı Alper Taban da Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ettiğini ifade ederek; “İhtiyaç sahibi ailelerimize Umuteli aracılığıyla karınca kararınca destek olmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu yardımları yapıyoruz. Bu hayra ortak olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.