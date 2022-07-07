Bursa İnegöl'de '35. Uluslararası' heyecan

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl daha detaylı bir organizasyon ile gerçekleştireceği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali pandemi sonrası kaldığı yerden devam edecek.BURSA (İGFA) - Her yıl daha da üzerine katarak yeniliklerle İnegöl halkına kültür sanat coşkusu yaşatan İnegöl Belediyesi, bu yıl daha geniş kapsamlı organizasyon ile İnegöllülere hareketli bir yaz ayı yaşatacak.

16-31 Temmuz tarihi arasında gerçekleştirilecek olan 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Tarihi Ortaköy Kervansarayında düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile paylaştı.

Basın toplantısına Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu, İnegöl’de kültürlerini yaşatan derneklerin başkan ve yöneticileri katılım sağladı.

BU YIL İLK KEZ 2 HAFTA SÜRECEK

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte festivalimiz kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz 16-31 Temmuz arasında gerçekleştirileceğini kaydeden Taban, geçmiş yıllardan farklı olarak festivalin bu yıl 2 hafta süreceğini söyledi.

10 FARKLI ÜLKEDEN MİSAFİRİMİZ OLACAK

Başkan Alper Taban , ‘’8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında 10 davetli ülkemiz var. Bunlar; Kosova, Gürcistan, Kazakistan, K.K.T.C, Kuzey Makedonya, Meksika, Bosna Hersek, Endonezya, Özbekistan ve Bulgaristan ülkelerini şehrimizde misafir edeceğiz. Kardeş şehirlerimizin de delegasyonları, yöneticileri şehrimizde olacak" dedi.

FESTİVAL 16 TEMMUZ’DA AÇILIŞ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLAYACAK

35.Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ne yürüyüş ile başlanacağını söyleyen Başkan Alper Taban, başlangıç yürüyüşünün 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30 İnegöl AVM önünden başlayıp Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde son bulacağını belirterek, "Yerel dernek çadırları ve İnesmek sergi çadırı açılışları gerçekleştirilecek. Saat 21:00 de ise amfi tiyatroda yapılacak olan festivalin gala gecesinde yabancı ülke ekipleri sahne alacak . 17-18 Temmuz tarihlerinde ise yerli ve yabancı ekiplerimiz birlikte sahne alacak. Yabancı ekipler aynı zamanda yarışma değerlendirmesi için koreografilerini sergileyecekler. 19 Temmuz tarihinde ise gündüz saat 12:00 itibariyle yabancı halk dansları ekipleri sırasıyla heykel önü, çarşı içi ve İnegöl AVM de sokak performansları gösterecekler. Akşamında ise amfi tiyatroda 9 yerel dernek ekibimizin sahne alacağı yereldernekler halk dansları gecemiz olacak.20 Temmuz tarihinde ise yabancı ekiplerin halk dansları gösterileri ve 8. altın mobilya halk dansları yarışması ödül töreni gerçekleşecek. Alanında uzman 5 akademisyenden oluşan jürimizin taktirleri neticesinde 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve mansiyon ödülleri verilecek" diye konuştu.