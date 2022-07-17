Son Dakika

Bursa İnegöl'de 35'inci uluslararası coşku

YAŞAM 17.07.2022, 10:53
Bursa İnegöl'de 35'inci uluslararası coşku

Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl daha geniş kapsamlı organizasyonla düzenlediği 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivali uzun kuyruklu kortej yürüyüşüyle başladı.BURSA (İGFA) - Her yıl birbirinden güzel etkinliklerle ilçedeki vatandaşlara hareketli bir yaz ayı yaşatan İnegöl Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği Kültür Sanat festivaline yeniden start verdi. Kortej yürüyüşü sonrası Bu yıl 35’incisi gerçekleşen Kültür Sanat Festivali’nin gala gecesi İnegöllü vatandaşların yoğun katılımı ile Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi (Amfi Tiyatro)’da yapıldı.

İnegöl Tarihi mehteri öncülüğünde İnegöl AVM önünden başlayıp, Kültür Park içerisine kadar devam eden Kortej yürüyüşünde; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, hemşeri dernekleri ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kortejde, kültür derneklerinin folklor ekipleri ile 10 yabancı ülke halk dansları ekipleri ellerindeki bayrak ve flamalarla yürüyüşe renk kattılar. Kültür Park içinde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen Halk Dansları açılış galasında, yabancı ekipler hünerlerini sergilediler.

15 GÜN BOYUNCA FESTİVAL KEYFİ YAŞAYACAĞIZ

Kortej sonrası akşam Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesinde açılış konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöllü vatandaşların 15 gün boyunca festival keyfi yaşayacaklarını söyledi.

Festivalle ilgili bilgi veren Başkan Taban, "Burada gastronomi çadırımız var. Meslek kurslarımızla ilgili kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin bize açmış olduğu çadırda tüm eserleri görmeniz mümkün. Kooperatiflerimiz ürettikleri ürünleri sergileyecekler. Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde de gösteri yapmaya devem edecekler. Konserlerimiz olacak. Kıymetli sanatçılarımızı şehrimizde ağırlayacağız. Bu çalışmalarda emek veren birçok çalışma arkadaşım var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin oluşmasında hemşeri derneklerimiz bize destek veriyor. Sponsorlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli bir festival geçirmemizi diliyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesine katılan Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmed, burada selamlama konuşması yaptı. Nazik ziyaretleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür etti. 

İnegöl’ün bütün zenginliklerinin araya geldiği Kültür Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Eren Arslan da, bu güzel günde kültürün, sanatın ve coşkunun doyasıya yaşanacağı bu güzel etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

YABANCI EKİPLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Konuşmalar sonrası sahneye çıkan başta İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu olmak üzere; Özbekistan, K.K.T.C, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya ülkelerinin ekipleri sahneye çıkarak halk dansları gösterilerini sergiledi.

Bu arada gala gecesine akın eden İnegöllü vatandaşlar uzun bir aradan sonra bu etkinlerin yeniden başladığına sevindiklerini söyleyerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini ilettiler.

Yorumlar (0)
25
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Temmuz 2022
İmsak 03:46
Güneş 05:39
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31