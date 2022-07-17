Bursa İnegöl'de 35'inci uluslararası coşku

Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl daha geniş kapsamlı organizasyonla düzenlediği 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivali uzun kuyruklu kortej yürüyüşüyle başladı.BURSA (İGFA) - Her yıl birbirinden güzel etkinliklerle ilçedeki vatandaşlara hareketli bir yaz ayı yaşatan İnegöl Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği Kültür Sanat festivaline yeniden start verdi. Kortej yürüyüşü sonrası Bu yıl 35’incisi gerçekleşen Kültür Sanat Festivali’nin gala gecesi İnegöllü vatandaşların yoğun katılımı ile Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi (Amfi Tiyatro)’da yapıldı.

İnegöl Tarihi mehteri öncülüğünde İnegöl AVM önünden başlayıp, Kültür Park içerisine kadar devam eden Kortej yürüyüşünde; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, hemşeri dernekleri ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kortejde, kültür derneklerinin folklor ekipleri ile 10 yabancı ülke halk dansları ekipleri ellerindeki bayrak ve flamalarla yürüyüşe renk kattılar. Kültür Park içinde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen Halk Dansları açılış galasında, yabancı ekipler hünerlerini sergilediler.

15 GÜN BOYUNCA FESTİVAL KEYFİ YAŞAYACAĞIZ

Kortej sonrası akşam Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesinde açılış konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöllü vatandaşların 15 gün boyunca festival keyfi yaşayacaklarını söyledi.

Festivalle ilgili bilgi veren Başkan Taban, "Burada gastronomi çadırımız var. Meslek kurslarımızla ilgili kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin bize açmış olduğu çadırda tüm eserleri görmeniz mümkün. Kooperatiflerimiz ürettikleri ürünleri sergileyecekler. Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde de gösteri yapmaya devem edecekler. Konserlerimiz olacak. Kıymetli sanatçılarımızı şehrimizde ağırlayacağız. Bu çalışmalarda emek veren birçok çalışma arkadaşım var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin oluşmasında hemşeri derneklerimiz bize destek veriyor. Sponsorlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli bir festival geçirmemizi diliyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesine katılan Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmed, burada selamlama konuşması yaptı. Nazik ziyaretleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür etti.

İnegöl’ün bütün zenginliklerinin araya geldiği Kültür Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Eren Arslan da, bu güzel günde kültürün, sanatın ve coşkunun doyasıya yaşanacağı bu güzel etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

YABANCI EKİPLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Konuşmalar sonrası sahneye çıkan başta İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu olmak üzere; Özbekistan, K.K.T.C, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya ülkelerinin ekipleri sahneye çıkarak halk dansları gösterilerini sergiledi.

Bu arada gala gecesine akın eden İnegöllü vatandaşlar uzun bir aradan sonra bu etkinlerin yeniden başladığına sevindiklerini söyleyerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini ilettiler.