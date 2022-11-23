Bursa İnegöl'de 193 fidan toprakla buluştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi Esentepe Mahallesinde 3 ayrı sokakta toplam 52 araçlık otopark ve 193 ağacın yer alacağı koruluk alanlar oluşturuyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Esentepe Mahallesinde Botanik, Zarif ve İrem Sokaklar üzerinde 3 ayrı noktada otopark ve koruluk alanlar oluşturmak için çalışmalara başladı.

Büyük ölçüde tamamlanan çalışmalar kapsamında Botanik Sokakta 4125 m2 alan üzerinde; 3525 m2 yeşil alan, 600 m2 sert zemin alanı, 15 araçlık otopark ve 143 adet ağacın yer aldığı koruluk oluşturuldu. Zarif Sokakta 1125 m2 alan üzerinde; 675 m2 yeşil alan, 450 m2 sert zemin alanı, 11 araçlık otopark ile 30 ağacın yer aldığı koruluk oluşturuldu. İrem Sokakta 870 m2 alan üzerinde; 220 m2 yeşil alan, 650 m2 sert zemin alanı, 26 araçlık otopark ve 20 ağacın yer aldığı koruluk oluşturuldu.

Bölgede toplamda 3 ayrı noktada 6120 m2 alan üzerinde; 4420 m2 yeşil alan, 1700 m2 sert zemin alanı, 52 araçlık otopark ve 193 adet ağacın yer aldığı koruluk hayat buluyor.

Otopark yapımı devam ederken, bugün Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Fidan dikimi sırasında açıklama yapan Başkan Taban, ağaçlık ve koruluk alanların sayılarının arttırılmasının aynı zamanda hava ile olan ilişkisi açısından da çok ciddi katkısı olduğunu bildiklerini belirterek, İnegöl'de ağaç sayısını arttırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapımı devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Taban, “Bugün burada 3 ayrı alan içerisinde 52 araçlık otopark alanını inceledik ve toplamda 193 farklı türden ağacı toprakla buluşturuyoruz. Esentepe Mahallemizin; Botanik Sokak, Zarif Sokak ve İrem Sokak üzerinde de 3 ayrı noktada Park Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarının artık sonuna geldi. Bu noktalarda; yeşil alanlar, sert zemin ve yürüyüş alanları, otopark alanları ile koruluklar mevcut. 3 farklı sokakta benzer çalışma mevcut. Toplamda 6 bin 120 m2 alanda 4420 m2 yeşil alan, 1700 m2 sert zemin alanı, 52 araçlık otopark ile 193 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz” diye konuştu.