Bursa İnegöl'de 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, İnegöl’de protokol üyeleri ve gençlerin Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü ile başladı.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 104. Yılı kutlama etkinlikleri, İnegöl’de Perşembe günü gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. 17.00’da İnegöl Belediyesi önünden Atatürk Anıtına kadar uzanan “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün de katıldığı yürüyüşte, öğrencilerle birlikte vatandaşlar da yerini aldı.

İnegöl Spor Lisesi organizasyonuyla bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, Atatürk Anıtında son buldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde yürüyüş ve kutlama programı son buldu.