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Bursa İnegöl'de 11 engelliye akülü araçları teslim edildi

YAŞAM 01.12.2023, 14:44
Bursa İnegöl'de 11 engelliye akülü araçları teslim edildi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 11 engelli bireyi akülü araçlarına kavuşturdu. Sosyal devlet anlayışını yerelde de sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, görev süresi boyunca toplamda 136 engelli bireye araç desteği verildiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 03 Aralık Dünya Engelliler Gününde 11 engelli bireyin hayalini gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü fırsata çeviren İnegöl Belediyesi, 11 engelli bireye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde alımı yapılan 11 engelli aracını bugün İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti.

Engelli araçları teslim törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Doğruyol, İl Yöneticisi Tarık Akman, AK Parti ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Törende 4 akülü araç ile 7 tekerlekli sandalye engelli bireylere teslim edildi. Bu araçlarla birlikte dönem içerisinde İnegöl Belediyesi toplam 136 engelli bireye araç temini gerçekleştirmiş oldu. Bu kişilerden 95’ine tekerlekli sandalye ve 41’ine akülü araç verildiği ifade edildi.

SOSYAL DEVLET, SOSYAL BELEDİYECİLİK

Engelli araçları teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığımız bir organizasyonla engelli bireylerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Daha önce de benzer buluşmalarımız olmuştu. Özel bireylerimiz bizler için çok kıymetli. Sosyal yardımlaşma kültürünü Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin de sosyal devlet anlayışını güçlendirmesiyle beraber bizler de belediyecilik anlamında aynı anlayışı sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz aracılığıyla gerek belediyemizin imkanları gerek hayırseverlerimizin destekleriyle vatandaşlarımıza birtakım hizmetler veriyoruz. Gıda, giyim, ev bakımı, kişisel bakım gibi pek çok alanda destek sağlıyoruz” dedi.

Bugün de bu sosyal yardımlar kapsamında burada toplamda 11 engelli aracını sahiplerine teslim ettiklerini dile getiren Başkan Taban, “Sağlık raporu alarak akülü araç kullanabilir raporu alan vatandaşlarımıza bu araçlarını teslim ediyoruz. Sağlık raporu alarak bizlere başvuran tüm engelli bireylerimize bu araçları veriyoruz. Dönemimiz içerisinde 95’i tekerlekli sandalye, 41’i ise akülü araç olmak üzere toplam 136 engelli aracı alımı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu özel günde de yapılan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak, insani ve vicdani görevi yerine getiren Başkan Taban ile hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrası araçlar sahiplerine teslim edildi.

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