Bursa İnegöl'de 100. yıla yakışan balo
Bursa'daki rotaryen ve rotaractlar, İnegöl Rotary Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli baloda Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşadılar.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in 100. yılı Rotary 2440. Bölgeye bağlı olan Bursalı rotaryen ve rotaractlar tarafından renkli bir geceyle kutlandı. İnegöl Rotary Kulübü'nün ev sahipliğinde Altın Ceylan'da düzenlenen gece büyük ilgi gördü.
Gecenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Rotary Kulübü Başkanı Ozan Uludağ, Cumhuriyet'in 100. yılına yetişen şanslı nesil olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Geceyi onurlandıran Rotary 2440. Bölge Guvernörü Ayda Özeren ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden durmadan yürüyeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından sahneye gelen 100. yıl pastası büyük bir coşkuyla kesildi. Balo; vals ve zeybek gösterisiyle ederken, finalde ise sahneye çıkan müzik grubu rotaryen ve rotaractlara eğlence dolu bir gece yaşattı.
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|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
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|10
|12
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|10
|10
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|10
|8
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|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
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|10
|5
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|O
|P
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|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
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|10
|23
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|10
|22
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|10
|17
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|10
|17
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|10
|14
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|10
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|10
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|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
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|10
|10
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|10
|10
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|10
|6
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|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
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|24
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|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
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|8. Real Betis
|11
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