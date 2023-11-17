Bursa İnegöl 'Cep Herkülü'nü unutmadı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 6’ncı yılı nedeniyle bugün Cuma namazı sonrası Akhisar Göçmen Camisinde lokma ikramı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türk spor tarihinin altın sayfalarından biri olan, 1967 yılında Bulgaristan Kırcaali’de dünyaya geldikten sonra 10 yaşında başladığı halter sporuyla hem adını dünyaya duyuran hem de bir milletin kaderini değiştiren Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.

İnegöl Belediyesi, Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 6’ncı yılında lokma ikramı gerçekleştirdi.

Bulgaristan göçmeni vatandaşların ağırlıkta olduğu Akhisar Mahallesinde bulunan Göçmen Camisinde Cuma namazı sonrası hem Naim Süleymanoğlu için dualar edildi hem de lokma ikramı yapıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip’te lokma ikramına katıldı.