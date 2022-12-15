Bursa İnegöl Belediyesi'nden personeline doğum günü

İnegöl Belediyesi’nde bir gelenek haline dönüştürülen personel doğum günü kutlamaları, Kasım ve Aralık ayında doğan 16 ayrı müdürlükten 102 personel için yapılan programla devam etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde şehrin gelişimi ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması adına gece gündüz mesai harcayan personel için Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatıyla doğum günü kutlaması düzenlendi. İnegöl Belediyesi’nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğun günü buluşmalarının ilki Mart ayında yapılmıştı. Kasım ve Aralık ayında dünyaya gelen personellerin doğum günü de Çarşamba günü Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılan buluşmayla kutlandı.

AYNI HEDEFE KOŞUYORUZ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, önce personellere Gasto İnegöl Mutfağında öğle yemeği ikram edildi.

Ardından Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda buluşma gerçekleştirildi. Burada personele yönelik selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Belki gününde, anında kutlamak daha muteber gibi ama kalabalık bir ekip olduğumuz için açıkçası aylık olarak bu buluşmaları yapmaya çalıştık. 16 müdürlüğümüzden 100’ün üzerinde arkadaşımız var burada. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim birlikte güzel işler yapmayı nasip etsin. Hatırlamak ve hatırlanmak güzel duygular. Nihayet itibariyle hepiniz bir yerlerde görev yapıyorsunuz. Gözden ırak, gönülden de ırak gibi düşünmeyin. Aslında bizler aynı yöne bakan, aynı hedefe koşan bir bütünün parçaları gibiyiz. Ortada bir sistem var ve bu sistemin çarklarını sizler döndürüyorsunuz. Ben sizlerin öncelikle işinizi yaparken sağlığınızın, sıhhatinizin yerinde olmasını isterim. İş güvenliğiniz, çalışma sahasının iyileştirilmesi ile inanıyorum ki arkadaşlarımız da daha güvenli, daha iyi duygularla çalışacak” dedi.

Konuşma sonrası personellerle birlikte pasta kesimi yapıldı. Daha sonra hediye takdimi gerçekleştirildi.