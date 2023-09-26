Bursa İnegöl Belediyesi mimar, büro personeli ve beden işçisi alacak

İnegöl Belediyesi, 3 ayrı alanda çalışmak üzere 4 personel alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru 02 Ekim 2023 Pazartesi olarak açıklanan personel alımı kapsamında; 1 mimar, 2 arşiv büro personeli ve 1 beden işçisi alınacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 ayrı alanda görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında; 1 mimar, 2 arşiv büro personeli ve 2 erkek beden işçisi istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 02 Ekim Pazartesi günü 17.00’a kadar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:09 adresinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi zemin katında bulunan İnegöl Belediyesi Personel Hizmetlerine bizzat başvuru yapabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle: Mimar için; üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun olmak, iş temposuna uyum sağlayabilmek, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek, Autocad ve MS Office programlarına hakim olmak, teknik İngilizce bilgisine sahip olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

Arşiv büro personeli için; üniversitelerin harita, inşaat, yapı denetim veya coğrafi bilgi sistemleri bölümünden mezun olmak, iş temposuna uyum sağlayabilmek, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek, MS Office programlarına hakim olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

Beden işçisi için; tercihen hayvan bakıcılığı ve temizliği konusunda bilgi sahibi olmak, iş temposuna uyum sağlayabilmek, askerlik ile ilişiği olmamak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek, 35 yaşından gün almamış olmak.