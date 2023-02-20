Bursa İnegöl Belediye Başkanı yeniden Kahramanmaraş’ta

Deprem sonrası Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde görevlendirilen ve bir süre burada çalışmaları yerinden koordine eden Başkan Taban, yeniden Kahramanmaraş’a gitti.BURSA (İGFA)- Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş AK Parti Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde görevlendirilmişti.

Daha sonra bir süre Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevlendirilen Başkan Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, geçtiğimiz hafta İnegöl’e geri dönmüştü.

Taban ve Durmuş, üçüncü kez görevlendirilerek yeniden Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine çağırıldı.

Bugün Onikişubat’a ulaşan Başkan Taban ve Mustafa Durmuş, bölgede devam eden çalışmaları koordine etmek ve burada şehrin Belediye Başkanı ile Kaymakamına destek vermekle görevli.

Özellikle arama kurtarma çalışmaları, enkazların kaldırılması, yardımların koordinasyonu ve dağıtımı noktasında çalışmalar yapıyor.