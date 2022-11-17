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Bursa ile Bingöl arasında 'gönül' köprüsü

YAŞAM 17.11.2022, 13:07
Bursa ile Bingöl arasında 'gönül' köprüsü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alıp hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Bingöllü çocukları Bursa’da ağırlıyor.BURSA (İGFA) - Yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alarak hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Samsun, Muş, Batman ve Ağrı’dan gelen çocukları Bursa’da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bingöl’den gelen yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarını şehirde ağırlıyor.

Bingöl Belediyesi işbirliğiyle Bursa’ya gelen 120’ye yakın orta öğretim ve lise öğrencisi, şehrin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatını buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Merinos Gölpark’ta gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bingöl Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Alinur Aktaş, gençlerle Bursa ve Türkiye üzerine muhabbet etti.

Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında Samsun, Muş, Batman ve Ağrı’nın ardından Bingöl’den gelen çocukları Bursa’da ağırladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydetti.

Şehrin eski medeniyetlere ait birçok eseri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’daki Ulucami, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Emirsultan ve Hanlar Bölgesi’nin ayrı ayrı hikayeleri var. Ecdat, 600-700 yıl önce bu eserleri bize kazandırdı. Bursa; Uludağ ile özdeşmiş, tarım, otomotiv, sanayi, tekstil ve mobilya şehridir. Anadolu’nun her bölgesinden Bursa’da insanlar var. Bursa, Türkiye mozaiğidir. Hepimizi heyecanlandıran ve 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü TOGG’un da ev sahibi Bursa’dır. Bu ülkenin, kendisini geliştiren genç insanlara ihtiyacı var. Sizler de bu ülkenin yarınlarısınız, geleceğisiniz. Bursa gibi şehirlere yaptığınız ziyaretlerde edindiğiniz birikim ve heyecanı kendi şehrinize de taşıyın. Geleceğe dair hayalleriniz olsun. İyi eğitim alarak kendinizi geliştirin. Hedefleriniz olsun ve bu amaca göre vaktinizi harcayın” dedi.

Bingöl Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ise kendilerini Bursa’da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’da ecdat yadigarı eserleri ziyaret ettiklerini, geleneksel sporlarla öğrencileri tanıştırdıklarını anlatan Kaptanoğlu, “Çocuklarımız ilk defa ok attı, atlı cirit oynadı. Çocuklarımız burada gördükleri ve yaşadıklarıyla kültürel anlamda da kendilerine katkı sağlayacak. Hedeflerini büyütecekler. İnşallah en güzel meslekleri ellerine alacaklar. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlk kez Bursa’yı görme imkanına kavuşan çocuklar da kendilerine bu imkanı sunan Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Program sonunda Başkan Aktaş, günün anısına Kaymakam Kaptanoğlu’na tablo hediye etti.

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