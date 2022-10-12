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Bursa İl Tarım'dan Kızılay'a kan bağışı

YAŞAM 12.10.2022, 12:18
Bursa İl Tarım'dan Kızılay'a kan bağışı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay’ı tarafından Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kampüsünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ana Bina önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda personel katıldı.

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