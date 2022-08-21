Bursa İl Müftülüğü'nden Mudanya'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Bursa İl Müftü Yardımcısı iken Mudanya İlçe Müftülüğü'ne atanan Dr. İbrahim Özler'e, İl Müftülüğü personelinden mesai arkadaşları 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Müftülüğü Şube Müdürlerinden Hikmet Yıldız, Alaattin Doruk ve Abdulkadir Sarıkaya ile Din Eğitimi Uzmanı Ömer Alınmaz ayrıca TDV Nilüfer Şubesi Sorumlusu Vedat Ürker, Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Müftü Özler'e yeni görevine başarılar dileyen ziyaretçiler, yapılacak olan dini ve hayri hizmetlerle ilgili karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Özler, katılımıclara ayrı ayrı teşekkür etti.