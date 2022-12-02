Bursa İl GARD Kurulu toplandı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nce Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı 17. İl GARD Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı 17. İl GARD Kurulu Toplantısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin’in başkanlığında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin’in açılış konuşması ile başlayan toplantı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Düriye ÜNAL Karataş’ın konu ile ilgili sunumuyla devam etti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ ve Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, kronik hava yolu hastalıkları ve tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Büyükşehir, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanlıklarından temsilciler ile İl Müftülüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda 16.GARD Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek 13-19 Mart 2023 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası ve 02 Mayıs 2023 Dünya Astım Günü kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili kararlar alındı.