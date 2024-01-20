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Bursa Harmancık'ta çevre düzenleme çalışmaları
YAŞAM 20.01.2024, 14:23
Bursa'nın Harmancık ilçesinde sanayi dükkanları ve ilçe terminali bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, altyapı konusunda ilçenin ihtiyacının tamamen giderildiğini açıkladı.
Başkan Yılmaz, Keles bağlantı yolunun sıcak asfalt çalışmalarının ardından sanayi dükkanları ve ilçe Terminali bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
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