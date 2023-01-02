Bursa halkı 'yılın vatandaşı'nı seçiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyarak örnek teşkil eden 30 ‘ayın vatandaşı’ arasından ‘yılın vatandaşı’nı seçiyor. Halk oylaması 16 Ocak'a kadar devam edecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında basına yansıyan sosyal sorumluluk hareketleriyle dikkat çeken vatandaşların ödüllendirilmesi amacıyla başlatılan ‘ayın vatandaşı’ uygulaması büyük bir iyilik hareketine dönüştü.

2021 yılında 21 kişi veya topluluk, örnek davranışlarıyla ‘ayın vatandaşı’ seçilirken; yılsonunda yaklaşık 30 bin kişinin oy kullandığı seçimde, 2522 oy alarak Arama Kurtarma Gönüllüsü Oktay Arslan ‘yılın vatandaşı’ seçilmişti.

Ayın vatandaşı uygulamasını 2022 yılında da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sergiledikleri davranışlarla iyilik hareketinin toplumda yaygınlaşmasını sağlayan 30 kişiyi ayın vatandaşı seçti. Her ay düzenlenen meclis toplantılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile meclis üyeleri tarafından ödüllendirilen ayın vatandaşları arasından yine ‘yılın vatandaşı’ belirleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da halk oylaması ile belirlenecek yılın vatandaşı için Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından 16 Ocak 2023’e kadar oy kullanılabilecek.