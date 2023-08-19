Bursa Hacivat Parkı ile biraz daha yeşillendi

Bursa’da dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alanı kente kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Hacivat Parkı ile bu hedefine biraz daha yaklaştı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin adı yeşille anılan tek kenti olan Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması için Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesine bir park daha kazandırdı. Dönem sonuna kadar kente 3 milyon metrekare yeni yeşil kazandırma hedefiyle projelendirilen Hacivat Parkı törenle hizmete açıldı.

Proje kapsamında 1. Derece doğal sit durumundaki alanın tescil harici kısmında yer alan 21 bin metrekarelik alan, amfi tiyatro ve serbest oturma alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanı, yürüyüş yolları ile tam bir sağlıklı yaşam alanına dönüştürüldü.

Piknik masaları ve oturma bankı gibi kent mobilyalarıyla donatılan Hacivat Parkı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla bölge halkının nefes alabileceği önemli bir buluşma noktası oldu. Yıldırım’a değer katan Hacivat Parkı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, peyzaj mimarları öğrencileri ve vatandaşların katıldığı coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

“BURSA YEŞİLİN EN YAKIŞTIĞI ŞEHİRDİR”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil Bursa’ya nitelikli yeşil bir alan daha katmış olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım bölgesinde 270 dönümlük Vakıf Bera Kent Parkı bulunduğunu, 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi’nin de son eksikliklerini tamamlanmasıyla hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, şehirlerin de bir ömrü, ruhu ve dili olduğunu belirterek Bursa’nın da bu nitelikte olduğunu belirtti. Tüm zamanların en güzel şehrinin Bursa olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa yeşilin en yakıştığı şehirdir. Ama 1960’lı yıllardan itibaren Bursa yoğun göçlerden dolayı çok hızlı ve çok hormonlu büyüdü. Birileri sadece iftira atarken bizler bir caddeyi, sokağı veya bölgeyi daha düzeltmenin heyecanını taşıyoruz. Özellikle Yıldırım ilçemiz 1960’dan itibaren aldığı göçlerle çok hızlı büyüdü. Bu bölgelerde daha yapacağımız çok işler var. Bu dönem Yıldırım Belediyesi’yle el ele verdik her bölgeye, caddeye ve sokağa dokunmaya çalıştık” dedi.

Yıldırım ilçesine son dönemde nitelikli yeşil alanlar, spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, Yıldırım’da yürüttükleri kentsel dönüşüm projeleriyle de sosyolojik dönüşümünü sağladıklarını dile getirdi.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa’nın ve ilçelerin beklentilerine yönelik her bgeleye millet bahçeleri, spor alanları ve yeşil alanlar kazandırdıklarını ifade etti. Bu şehre ve ülkeye karşı sevdalı olduklarını söyleyen Özen, bu eseri ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, ekibine ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım için günden güne el birliğiyle gönül gönüle güzel işler kazandırdıklarını belirtti. Yaptıkları her çalışmada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı desteklerini hissettiklerini anlatan Yılmaz, parkın mahalleye ve Bursa’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Aktaş ve beraberindekilerin çocuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek parkı hizmete açması ardından parktaki vatandaşlarla sohbet edildi.