Bursa Gürsulu gençler ecdadın izinde...

Bursa'da Gençlerin, kültür, sanat, spor alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, düzenlediği “Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri”yle gençlere tarih bilinci kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, 2018 yılından beri düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Kültür Gezileri” kapsamında, 2022 Türk dünyası kültür başkenti Bursa’nın tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yapıların bulunduğu tarihi alanlara yapılan kültür turları devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte başlatılan gezilerin ilkine, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş da katıldı.

Geziye katılan lise son sınıf öğrencileri, Hüdavendigar Camii, Süleyman Çelebi Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulucami, Kozahan, Kapalı Çarşı, Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliyesi, Emirsultan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni kapsayan güzergahta düznelenen Bursa gezisinde tarihle buluşturuluyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle 2022 kültür başkenti olan Bursa’mızı, düzenlediğimiz kültür turlarıyla gençlere tanıttıklarını söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimizi ecdadımızın izleriyle buluşturduklarını kaydeden Başkan Işık, "Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan yeni nesillerimiz aydınlık yarınlarımıza ışık tutacaktır. Tarih ve kültürünü bilen gençler, millet olma bilinciyle sağlam toplumlar oluştururlar. Bu bilinçle gençlerimizi ecdadımızın izini taşıyan Bursamız’ın tarihiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle onlar için daha da güzel işler yapmanın gücünü buluyoruz. Ecdadımızın yazdığı tarihimizden aldığımız güçle, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah” diye konuştu.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezilerde gençlere öğle yemeği ikramı da yapılıyor.