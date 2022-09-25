Bursa Gürsu'nun lezzetleri Gastronomi Festivali'nde

Bursa'da Gürsu ilçesinin gastronomi lezzetleri Bursa Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 23-25 Eylül tarihlerinde, Merinos Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Bursa Gastronomi Festivali kapsamında, Gürsu Belediyesi ve kadın kooperatifleri tarafından oluşturulan standlarda Gürsu’nun lezzetleri tanıtılıyor.

Bursa Gastronomi Festivali’nde yer alan Gürsu standını ve diğer stantları Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve ilçe protokolüyle birlikte gezen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa'nın tescilli lezzetlerinin vitrine çıktığı Bursa Gastronomi Festivali, Bursa’mızın gelenekselleştireceği en önemli festivallerden biri olduğuna dikkati çekti.

Verimli topraklarında yetişen ve bugün sayısı giderek artan coğrafi işaretli gıda ürünleriyle ve son derece gelişmiş gıda sanayisiyle de Türkiye gastronomisinin can damarlarından biri olan Bursa’mızın gastronomi kültüründe Gürsu’nun da sahip olduğu lezzetlerle önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Işık, tüm hemşehrileri festivale davet etti.

Festivalde, Bursa´da geçmişten geleceğe taşınan lezzetlerin yanı sıra,master show, master class, söyleşi, yarışma ve panellerde ünlü şeflerin yer alacağıprogramlar, konserler ve gösterilerle dolu, 7’den 70’e herkes için her anlamda doyurucu lezzet ve etkinlikler de sunuluyor.