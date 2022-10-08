Bursa Gürsu Kültür Merkezi kapılarını açtı

Bursa'nın Gürsu Kültür Merkezi, ilk organizasyonuna ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi’nin kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mevlid Kandili programında Dursun Ali Erzincanlı Gürsulularla buluştu.

Gürsu Kent Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan program hava muhalefeti nedeniyle, henüz açılışı yapılmayan Gürsu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İnsanı insan yapan bütün güzellikleri şahsında taşıyan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun müjdeleyicisi Mevlid Kandil’imizi hemşehrilerimizle kutladık. Henüz açılışını yapmadığımız Kültür Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğin böyle özel bir gecenin kutlama programı olması bizleri mutlu etti. İnşallah yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Kültür Merkezi’miz, düzenleyeceğimiz etkinliklerle, Gürsu’muzun kültür sanat yaşamına canlılık kazandıracak. Hemşehrilerimizle birlikte huzurla dinlediğimiz Dursun Ali Erzincanlı hocamıza, maneviyat iklimimizi yeşerten sohbeti için teşekkür ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Gürsu protokolü ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirilen programda Mevlid Kandili’nin maneviyatı paylaşıldı.