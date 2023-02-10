Bursa Gürsu ekibi Kahramanmaraş'ta sahra aşevi kurdu

Bursa Gürsu Belediyesi'nin yerel destek ekibi afet bölgesinde kurduğu aş evinde yemek dağıtım işine başladı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan sahra aş evinde hem afetzedelere hem de sahada çalışan ekibe Bursa Gürsu Belediyesi'nin yerel destek ekibi, sıcak yemek veriyor.

Hem afetzedelere hem ekiplere sıcak yemek çıkartan 11 kişilik ekip, her gün bin kişiye yemek yapıyor.

Gürsu'da oluşturulan bir koordine merkezinde yardımlar koordine edilirken saha ekipleri enkaz altındaki vatandaşlara ulaşıyor, yerel destek ekipleri ise ihtiyaçlara cevap veriyor.

Günlerdir hem afetle hem de gıda sorunu ile mücadele eden afet bölgesinde sıcak bir kap yemeğin anlamının çok büyük olduğunu ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hiç uyumuyoruz, hiç durmuyoruz, gönlümüz afet bölgesinde. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ekibimiz orada afet bölgesindeki ekiplere ve vatandaşlara yemek ulaştırıyor. Bizler bu zorluğu beraber aşacağız." dedi.