Bursa Gürsu'daki 'Adrenalin' kamplara ev sahipliği yapıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde turizminin gelişimini sağlamak amacıyla, Gürsu Belediyesi’ nceEricek’te oluşturulan Gürsu Adrenalin Park,alternatifli konaklama imkanları ve leziz tatlar sunan Kırlangıç Sofrası’yla misafirlerini ağırlıyor.BURSA (İGFA) - Birçok doğa sporunu bir arada yapma olanağı sunan Adrenalin Park, bu kez de Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nun kampına ev sahipliği yaptı.

Gürsu Adrenalin Park’ta düzenlenen kampta, gençleri ziyaret ederek onlarla sohbet edenGürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, doğa sporları alanında önemli alternatif merkezler arasında yer alan ve Gürsu'nun simgelerinden biri haline gelen Adrenalin Park’ımızda ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gerek konaklama, gerek yeme içme olanaklarını genişlettikleri Adrenalin Parkı'nın doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezleri arasında yerini aldığını belirten Başkan Işık, eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan park bünyesinde; zipline, doğa yürüyüşleriparkuru,kampçılık alanı, gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer aldığını anımsattı.

Rengarenk bungalov evleri, taş konağı, hobbit evleri, çadır alanları, Kırlangıç Sofrası, yaz kış muhteşem manzaralar oluşturan doğasıyla Adrenalin Park misafirlerini ağırlamayı bekliyor.