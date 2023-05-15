Bursa Gürsu'da vatandaşın istediği oldu

Gürsu’da bir basketbol sahasının parka dönüşmesini isteyen mahalle sakinleri kendi aralarında imza toplayıp belediyeye ulaştı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık bu talebi geri çevirmedi. Saha parka döndü, vatandaşın istediği oldu.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 17 basketbol sahasından birisi olan Zafer Mahallesi’ndeki basketbol sahası ile ilgili vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçildi.

Evlere çok yakın olduğu gerekçesi ile sahanın çocuk oyun parkına dönüşmesini isteyen mahalle sakinleri belediyeye ulaştı. Bölgedeki vatandaşlarla tek tek görüşen Gürsu Belediyesi ekipleri 130 kişi ile görüşerek sahanın kalkması talebi alınca durumu Başkan Mustafa Işık’a iletti. Vatandaş talebinin anında karşılanmasını isteyen Başkan Işık, parkın yapımına başlandığını ve çok kısa sürede bitirileceğinin müjdesini verdi.

Parkı yerinde inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Burada vatandaşlarımızın basketbol sahasındaki antrenmanlar sırasında çıkan yüksek ses nedeni ile rahatsızlıkları vardı. Kendileri çok demokratik bir biçimde imza toplayarak ve bizlerle anket usulü ile görüşerek buranın oyun parkı olması yönünde talep bildirdiler. Gereken çalışmayı yaptık, 130 kişi ile görüştük, teknik olarak da baktık parka çevrilmesinde bir sorun yok. Hemen çalışmalara başladık. Çocuklarımız için harika oyuncakların olduğu, kum havuzlarının olduğu, büyüklerin kenardaki banklar da oturup zaman geçireceğiz Söğütlü Park hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Söğütlü Park peyzaj ve çevre düzenlemelerinin hemen ardından hizmete açılacak.