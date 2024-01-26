Bursa Gürsu'da türküler 'dilden dile' geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından "Dilden Dile İlden İle Türküler" konseri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk müziği bölümü tarafından hazırlanan etkinlik, yeni hizmete giren Gürsu Prof. Dr. N. Erbakan Kültür merkezinde gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk müziği bölümünün hazırlayıp, sunduğu "Dilden Dile İlden İle Türküler" konseri, Gürsu'daki türkü severler tarafından coşkuyla karşılandı.

Etkinlikte Orkestra Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, Alim Hüseyinoğlu, Cavit Gazigil, Hamit Gazigil, Serhat Doğan, Şerif Pir, Ahmet Çakmak ve Muhammet Cavadoğlu'nun sazlarıyla eşlik ettikleri solistler Muhammet Muhittin ve Cemile Kara Polat, ‘Size selam getirmişim, Ağır ağır ev süpürdüm, Bağlamam perde perde, Suya gider allı gelin, Tapancamın sapını gülle donatacağım, Neredesin sen, Nazende sevgilim, Toycular yar can, Atabarı’ gibi bir çok türküleri söyleyerek seyircileri coşturdular. Konserin son bölümünde Karadeniz yöresi Horon havalarına seyirciler de oyunlarıyla eşlik etti.