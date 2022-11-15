Bursa Gürsu'da öğrenciler 'sıfır atık' için yarışacak

Bursa'da Gürsu Belediyesi, çocuklara, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda duyarlılık kazandırmak amacıyla “Atığını getir, puanını topla, hediyeni kazan” sloganıyla, sıfır atık yarışması düzenliyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü organizasyonuyla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada, öğrenciler geri dönüştürülebilir atıkları getirerek yarışmaya katılabilecek.

1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında, “Dünya temiz kaldıkça güzel”, “Sıfır atık hareketine katıl” sloganlarıyla düzenlenecek olan '' Sıfır Atık Yarışması”, 6-13 yaş arası, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocukların geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasında duyarlılık kazanması ve bu alışkanlığı hayatlarının rutini haline getirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Başlattığımız bu kampanya kapsamında, yarışmaya katılacak çocuklarımızı aynı zamanda spor yapmaya da yönlendirmek hedefiyle ödül olarak spor kurslarımızdan ücretsiz faydalanmalarını sağlıyoruz. Dünyanın korunmasına duyarlı, çevreyi ve doğayı düşünen nesiller yetişmesi için çabalıyoruz. Tüm hemşehrilerimizden de başlattığımız bu yarışmaya katılmaları için çocuklarını yönlendirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Kampanya tarihleri arasında toplanan atığın türüne ve miktarına göre kazanılan puanlar ile 100 puan toplayan öğrencinin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol, basketbol, voleybol veya yüzme kurslarından herhangi birine, bir aylık ücretsiz katılım hediyesi kazancağı kaydedildi.