Bursa Gürsu'da 'meydan' için geri sayım

Bursa’nın en özel ve güzel meydanı için Gürsu Belediyesi’nin hazırlıkları sürüyor. Gürsu Kent Meydanı projesinin de önündeki son engel olan PTT binasının ihalesi de yapıldı. İhalenin ardından PTT binası yıkılıp yeni yerinde hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın vizyon projelerinden biri olarak lanse ettiği Gürsu Kent Meydanı projesinde son düzlüğe girildi.

Başkan Işık’ın vizyon projelerinden birisi olan ve çok benimseyerek hayata geçirmeyi planladığı Kent Meydanı Projesi için artık geri sayım zamanı.

Projenin hayata geçmesi için, yıkımının yapılması gereken PTT binası için ihaleye girildi. Sonrasında yıkımı gerçekleştirilecek olan PTT binası için ilçede yeni bir bina yapılması için de çalışmalar başladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Projemizin önündeki en son engel PTT binası. Yıkılması ile beraber Bursa’nın en özel ve güzel meydanını Gürsumuza kazandıracağız. PTT binamızıın yeni ihalesini yaptık, çok yakın zamanda buradan kaldıracağız. Projemizi başlatacağız. Yeni PTT binamız ise meydana yaklaşık elli metre uzaklıkta olacak. İnşaatını bitirir bitirmez güzel bir şekilde dizayn edip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.