Bursa Gürsu'da gençlerin yetkinliklerine 'kulüp' katkısı

Bursa'da gençlerin değişen dünya koşullarına uygun olarak gelişimlerini sağlamalarına yönelik birçok proje ve hizmeti hayata geçiren Gürsu Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle gençlerin kendilerini donatmalarını sağlıyor.BURSA (İGFA) - Gençler, Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ve Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda düzenlenen; İngilizce konuşma ve dijital oyun tasarım kulüplerinde yeteneklerini geliştirecekleri pratik eğitimler ve sosyal aktivitelerle gelişimlerine değer katma imkanı buluyor.

“Gençlerimiz umudumuz, gençlerimiz geleceğimiz, gençlerimiz bizim dünyanın değişen koşullarında var olmamızı sağlayacak gücümüz, gençlerimiz geleceğimizi aydınlatacak ışığımız” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ücretsiz olarak sundukları hizmet kapsamında, gençlerin haftalık düzenlenen programlarımıza katılarak, gelişimlerine ivme katmakta ve sosyalleşerek kişisel gelişim motivasyonlarını arttırdığını kaydetti.

Gürsu Belediyesi’nin ingilizce konuşma ve tasarım kulüplerindeki eğitimlere katılan gençlerin teorik eğitimden daha çok uygulanan pratik eğitim metodu ile üretkenliklerini geliştirmekte ve yetkinliklerini arttırdığını belirterek, "İngilizce Konuşma Kulübünün, her hafta farklı bir mekanda, sohbet ortamında düzenlenen “Talks” serilerinde yapılan keyifli sohbetlerle ingilizcelerini geliştirmekte. İnglizcesini geliştiren gençler, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası aracılılığı ile Avrupa gençlik fırsatlarından ücretsiz olarak yararlanacakları projelere yönlendirilmekte ve kariyer gelişimlerine destek olunmakta. Tasarım Kulübü’nde ise gençler, proje bazlı ilerleme ile günümüzün en trend konularından biri olan ‘Oyun Tasarımı’nı öğrenmekte ve oyun dünyasının mutfağına girme fırsatı yakalamakta. Her oyun ve uygulamanın başladığı nokta olan tasarımı gençler deneyimleyerek öğrenme metodu ile ilerlemekte. Kulüp, inovasyon mantığı ile ortaklaşa oyun geliştiren ekiplere gerçek bir portfolyo yapabilme olanağı sunmakta. Gençler, üretici olduğu kadar eğlenceli bir sektör olan oyun dünyası ile iç içe oldukları kulüp çalışmalarıyla her zaman dinamik olarak gelişimlerini sağlamakta" diye konuştu.

Gençler, bilgi ve iletişim için “gencgirisimciyiz” instagram sayfasını takip ederek, Gürsu Belediyesi’nin kulüpler vasıtasıyla ücretsiz olarak sunduğu bu imkanlardan faydalanabilir.