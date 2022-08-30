Bursa Gürsu'da gençler 'Kolpa'yla coştu

Bursa'da Gürsulu gençlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Gürsu Kent Meydanı’nda düzenlenen Kolpa konseriyle yaşadı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama konseri, Gürsu Kent Meydanı’nı dolduran gençlerin coşkusuyla renklendi.

“Gençlerimizi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız gibi zaferlerle dolu tarihimizi öğrenme ve tarihimize sahip çıkma bilinciyle yetiştirmeliyiz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Şanlı tarihimizin en büyük zeferlerinden olan Zafer Bayramı’mızın 100. yıldönümünü kutladığımız bu günde, bir kez daha, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz. Onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı nakış nakış işleyip, ilmek ilmek dokuyoruz. Uğruna kanlarını akıttıkları al sancağımızın göklerde dalgalanması için bugün de bizler canımızı ortaya koymaya hazırız. Bu ruhla büyüyen yeni nesillerimizin de geçmişimizdeki zaferleri bilmeleri ve gururla sahiplenmelerini sağlamak için düzenlediğimiz Zafer Bayramı konserimizi izlemeye gelen gençlerimizin enerjisi geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Gençlerimizin de damarlarındaki asil kanla, onlara emanet edilen vatanımızı koruyacağına inanıyoruz” diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Gürsu Kent Meydanı’nda düzenlenen Kolpa konseri, şarkılara eşlik eden binlerce gencin enerjisiyle geceyi aydınlatarak zafer coşkusunu yaşattı.