Bursa Gürsu'da gençler dijital, esnaf ise tecrübesini anlatıyor

Bursa'da Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi'nin hayata geçirdiği Genç Girişimci Akademisi kapsamında bir araya gelen Bursalı esnaf ve üniversite öğrencileri gelenekselden dijitale ulaşan bir hikayeyi beraber yazıyor.BURSA (İGFA) -Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve LolonsFirmaları’nın iş birliğinde hayata geçirilen “Genç Girişimci Akademisi” bünyesinde eğitim alan gençler, esnafların üretiminin dijital dünyada pazarlanmasını sağlayacak.

Gençlerin esnafların ekonomik yolculuğuna dahil olarak, yapılan üretimin e-ticaret dünyasıyla buluşturulmasını sağlayacağı projeyle; Bursalı esnafların dijital dönüşüm süreçlerinin eğitim ve danışmanlık programları ile desteklenmesi ve hızlandırılması, esnafların teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi, küresel rekabet gücünün, üretim ve ihracat kapasitelerinin arttırılması hedeflendi.

“Gençlerimizin sahip oldukları dinamizmi, esnaflarımızın iş tecrübeleriyle birleştirerek, ticaretin dijital dünyayla buluşmasını sağlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Günümüz dünya koşullarında, teknolojinin gelişmesiyle ulaşılan e-ticaret platformunda var olmak olmazsa olmaz bir durum haline geldi. Bu bağlamda biz de, hem gençlerimizin girişimcilik ruhunu geliştirecek, hem çağın koşullarına uygun gelişimlerini, hem de esnaflarımızın dönüşen dünya ekonomisine uyumunu sağlayacak bu projemizi hayata geçirerek, ekonomimizin canlılığının sürdürülmesine katkımız olsun istedik. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve şahıslara teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimize ve esnaflarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

