Bursa Gürsu'da bu hafta Adaköy şenlendi

Bursa'da Gürsu Belediyesi’nin “Mahallemde Şenlik Var” sloganıyla başlattığı etkinlikler kapsamında bu hafta da Adaköy Mahallesi şenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde mahallelerde yaz şenliği yaşandı. Konserler, yarışmalar, Hacivat Karagöz gösterileri, sokak oyunları etkinlikleri, söyleşiler, sihirbaz gösterileri ve ikramlarla dolu dolu gerçekleştirilen etkinlikte mahalle sakinleri doyasıya eğlenirken çocuklar da kendileri için kurulan oyun parkında eğlenme imkanı buldu.

Gürsu'nun her mahallesinde düzenlenen etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamlarına canlılık katmaya çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocukların günlerine renk katan etkinliklerle, onların alışılagelmiş hayat akışının biraz olsun dışına çıkmalarını, eğlenerek yenilenmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

"Mahallemde Şenlik Var" programları, her hafta Gürsu’nun bir mahallesinde olmak üzere tüm mahallelerde gerçekleştiriliyor.